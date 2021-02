Ataque a base norte-americana no Iraque faz um morto. Grupo iraquiano ameaça com mais ataques

Update: CJTF-OIR confirms approx. 14 107 mm rockets launched with 3 impacting within EAB, Feb 15 at 2130 hours (Iraqi time).

One civilian contractor was killed (Not US), and 9 injured ( 8 CIV contractors/ 1 US MIL) - 4 US/ 1 US MIL concussion protocol. — OIR Spokesman Col. Wayne Marotto (@OIRSpox) February 16, 2021

Wayne Marotto, porta-voz da Operation Inherent Resolve (OIR), a coligação internacional militar liderada pelos EUA contra o Estado Islâmico no Iraque, anunciou na rede social Twitter que 14 “morteiros de 107 mm” foram lançados perto do aeroporto de Erbil, no norte do Iraque, e três atingiram diretamente a base aérea norte-americana.Segundo revelaram funcionários norte-americanos à Al Jazeera , os restantescaíram em áreas residenciais próximas do aeroporto de Erbil. De acordo com Marotto, o civil contratado norte-americano morto não era norte-americano, mas não revelou mais detalhes sobre a nacionalidade da vítima.– um entre as dezenas de pequenos grupos armados que surgiram no ano passado, reivindicando ataques com morteiros, mas que as autoridades acreditaram serem fações de grupos pró-iranianos proeminentes, como Kata'ib Hezbollah e Asa 'ib Ahl al-Haq.Awliyaa al-Dam deixou uma mensagem onde ameaça com novos ataques. “”, disse o grupo xiita, de acordo com a organização não governamental norte-americana SITE Intelligence Group, que investiga as atividadesde organizações de supremacia branca e jihadistas.

“Ato terrorista criminoso”

I condemn in the strongest terms tonight’s rocket attacks on Erbil. I urge all Kurdistanis to remain calm.



I’ve instructed security services to start a full investigation and spoke with PM @MAKadhimi on ways to cooperate and identify the outlaws behind this terror attack -mb. — Masrour Barzani پابەندین# (@masrour_barzani) February 15, 2021

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, apelou na segunda-feira a uma investigação sobre a ataque, prometendo que Washington "responsabilizaria os perpetradores".", disse o chefe da diplomacia dos EUA numa declaração."Contactei o primeiro-ministro Curdo do Governo Regional, Masrour Barzani, para discutir o incidente e assegurei-lhe o nosso total apoio na investigação e responsabilização dos responsáveis", acrescentou.O presidente iraquiano, Barham Saleh, também já na rede social Twitter, considerando que a arremetida marcou umaMasrour Barzani, primeiro-ministro da região autónoma curda, também “condenou veementemente” o ataque. Barzani também anunciou que conversou com o primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kadhimi, sobre “formas de cooperar e identificar os criminosos responsáveis por este ataque terrorista”.

O ataque mais grave num ano



Desde 2019 que instalações militares ou diplomáticas do ocidente são alvo de ataques no Iraque. Tanto Bagdad como Washington atribuem esta série de arremetidas a fações iraquianas pró-iranianas, que em outubro de 2020 acordaram no estabelecimento de uma trégua por tempo indeterminado.







No entanto, desde então houve várias violações desta trégua, sendo que a mais recente aconteceu em dezembro do ano passado, quando uma série de granadas de morteiro foi lançada sobre a Zona Verde da capital iraquiana, tendo como alvo a embaixada dos Estados Unidos da América.

As tensões entre os EUA e o Irão aumentaram sobretudo em janeiro de 2020, quando um ataque de drones dirigido por Washington vitimou o general iraniano Qassem Soleimani, em Bagdad.

Donald Trump disse, na altura, que a morte de civis norte-americanos seria uma linha vermelha e provocaria uma escalada dos EUA no Iraque, o que faz do ataque de segunda-feira um desafio para o presidente eleito Joe Biden, que procura regressar a um acordo nuclear com o Teerão.