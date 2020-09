Ataque à faca em Paris foi ato isolado

Todos os detidos foram libertados por se ter comprovado que desconheciam as intenções do jovem paquistanês.



O homem acabou por confessar que tem 25 anos e não 18.



Os investigadores concluíram que premeditou o ataque.



Esteve no local por três vezes antes da passada sexta feira.



Comprou um cutelo, um martelo e três garrafas de diluente, e feriu dois jornalistas da produtora de televisão, no mesmo edifício da antiga sede do jornal Charlie Hebdo.



No interrogatório o jovem paquistanês confessou ter-se irritado com a republicação das caricaturas ao profeta Maomé.



Será agora presente a um juiz de instrução para ouvir as medidas de coação.



Um dos feridos continua internado em estado grave, com várias fraturas no crânio.