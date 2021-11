Ataque a hospital em Cabul provoca vários mortos

O ataque ocorreu em no hospital militar de Sardar Mohammad Dawood Khan, com 400 camas, na capital afegã.







A Al Jazeera cita fontes do Ministério do Interior e relata que duas explosões, seguidas de tiroteio, atingiram o maior hospital militar do Afeganistão.





De acordo com responsáveis do governo talibã, as duas explosões ocorreram junto à entrada do hospital. Várias testemunhas adiantaram à Al Jazeera que se tratou de um carro bomba.







Até ao momento nenhum grupo ou organização terrorista reivindicou o ataque, mas a agência oficial de notícias do Afeganistão citou testemunhas segundo as quais vários combatentes da ISIS-K entraram no hospital em confronto com as forças de segurança.







Uma fonte dos talibãs disse à agência France Press ter-se tratado de um atentado suicida.











UPDATE - Eyewitnesses say four explosions have occurred in less than an hour inside and around Sardar Mohammad Daoud Khan Hospital.



So far, 15 people have been killed & 34 injured, eyewitnesses said.



Video: Social Media#ArianaNews #IEA #Kabul #Blast #Explosion #Hospital pic.twitter.com/uewADsumV2 — Ariana News (@ArianaNews_) November 2, 2021

As fotografias e vídeos nas redes sociais mostram uma nuvem de fumo a crescer após as explosões.

O grupo italiano de ajuda humanitária Emergency, que gere um hospital de campanha a três quilómetros do local das explosões, avançou à Reuters que foram lá levadas nove pessoas com ferimentos.



Pelo menos dois helicópteros estão a sobrevoar a zona do incidente, segundo testemunhas.







(em atualização)