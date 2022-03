Ataque a Kiev atingiu zonas residenciais

Foto: Thomas Peter - Reuters

As forças russas bombardearam esta segunda-feira de manhã um bairro de Kiev. Um bloco de apartamentos com nove andares ficou destruído na zona de Obolon, na sequência do ataque. Há uma vítima mortal confirmada e pelo menos seis feridos. O cerco a Kiev intensifica-se. No fim de semana, várias localidades nos subúrbios da capital foram fortemente bombardeadas