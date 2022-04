Ataque a Lviv. Cinco mísseis atingiram a cidade na fronteira com a Polónia

Foto: Vladyslav Sodel - Reuters

Pelo menos sete pessoas morreram e 11 ficaram feridas num ataque contra a cidade ucraniana de Lviv, perto da fronteira com a Polónia. Apesar da ofensiva russa estar agora centrada na região do Donbass e na tomada de Mariupol, a artilharia de Moscovo continua a ter como alvo vários pontos do país.