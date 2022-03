Ataque a Lviv coincidiu com visita de Biden à Polónia

Foto: Marcin Obara - EPA

Os enviados especiais da RTP à Polónia descreveram o ambiente neste país depois do discurso do presidente norte-americano em Varsóvia, antecedido de um ataque com mísseis russos em Lviv, cidade ocidental da Ucrânia.