Ataque a terminal de petróleo no Iémen reivindicado por xiitas Huthis

O ataque, com dois `drones` (aeronaves não-tripuladas) a um terminal próximo do porto de Shehir, no Mar Arábico, foi realizado numa altura em que a ONU se esforça para renovar o período de trégua no país, expirado em 02 de outubro.

"As nossas forças armadas realizaram um pequeno ataque de advertência para impedir que um petroleiro tentasse saquear crude através do porto de Al Dabba, na província de Hadramut", assegurou um porta-voz militar Huthi, Yahya Sarea, num discurso televisionado.

Após o ataque, o terminal foi imediatamente encerrado e um petroleiro que estava prestes a atracar abandonou o porto, segundo fontes militares que pediram anonimato à agência Efe.

O porta-voz Huthi destacou ainda que a ação foi "uma mensagem de advertência" para evitar que prossiga o "saque da riqueza petrolífera sem que esta seja alocada ao povo iemenita".

Dois dias após o final da trégua no país, os Huthis enviaram avisos às empresas petrolíferas e marítimas para pararem de "saquear a riqueza soberana" do Iémen.

Por sua vez, o Governo iemenita reconhecido internacionalmente disse que "todas as opções estão em aberto" para responder ao ataque Huthi, segundo a agência de notícias estatal iemenita, Saba.

Os Huthis ameaçaram, nas últimas semanas, atacar instalações de exportação de petróleo e navios em áreas controladas pelo governo, na tentativa de forçar o executivo iemenita a pagar os salários dos funcionários públicos e militares nas áreas que controlam.

O Iémen está envolvido numa guerra desde 2014, que se intensificou um ano depois com a intervenção da aliança militar liderada pela Arábia Saudita, que, segundo a ONU, provocou a maior catástrofe humanitária do planeta.