Ataque a tribunal em Moscovo

RTP 01 Ago, 2017, 13:27 / atualizado em 01 Ago, 2017, 14:42 | Mundo

“Três suspeitos foram abatidos e dois outros ficaram feridos quando tentavam escapar do elevador depois da abertura de emergência das portas”, revelou a porta-voz da polícia Tatiana Petrova.



Dentro do elevador estavam cinco arguidos. Os réus tentaram agarrar as armas dos seguranças do tribunal que os escoltavam para tentarem escapar.



Svetlana Petrenko, porta-voz do comité de investigação russo, disse agência de notícias TASS que os suspeitos conseguiram apoderar-se das armas dos seguranças, mas um dos elementos conseguiu chamar reforços da Guarda Nacional.



Três agentes da autoridade ficaram igualmente feridos, revelou Petrovaand Yevgeny Kubyshkin, porta-voz da guarda nacional russa, sendo dois deles polícias e outro da guarda nacional.



Inicialmente, as agências de notícias avançaram com a informação de quatro vítimas mortais, mas essa informação foi corrigida pela polícia.



Os relatos dizem que foram disparados pelo menos 20 tiros.No tribunal decorria o julgamento do gangue conhecido como "GTA", um nome inspirado pelo jogo "Grand Theft Auto". Os suspeitos estavam a ser julgados por vários homicídios e outros crimes violentos cometidos entre 2012 e 2014, crimes sobretudo dirigidos a condutores de camiões.Este gangue lançou o terror em Moscovo durante dois anos e meio. De acordo com a investigação russa, o modo de assalto era sempre igual: atacavam os pneus do veículo para o forçar a parar, abatiam o condutor e depois roubavam o conteúdo do veículo.No total, o grupo estava acusado de 17 homicídios e arriscam prisão perpétua se forem condenados.