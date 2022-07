Ataque a Vinnytzia pode estar relacionado com anúncio de contra-ofensiva ucraniana

Vinnytzia é uma cidade situada quase rigorosamente no meio do país, sem qualquer interesse estratégico aparente, que possa justificar o bombardeamento russo. A única explicação plausível é o anúncio de Zelensky, de que iria concentrar a cerca de 400 Km daqui as forças destinadas a uma contra-ofensiva, para reconquistar Kherson.