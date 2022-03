Ataque aéreo atinge zona próxima da Estação Sul de comboios de Kiev

O gabinete do Presidente ucraniano revela que se trata de um ataque com um míssil. Foi atingida uma zona situada entre a estação e um hotel, próxima também do Ministério da Defesa da Ucrânia. A estação foi evacuada e para já não há indicação de que o ataque tenha provocado vítimas.