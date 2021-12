Ataque aéreo de Israel contra porto sírio

"Cerca das 3h21, o inimigo israelita desencadeou uma agressão aérea com vários mísseis em direção ao Mediterrâneo (...) tendo por alvo o parque de contentores do porto de Lattaquié", disse a agência de notícias síria SANA, citando uma fonte militar.



O ataque causou "danos materiais significativos" e originou incêndios, acrescentou a SANA.



Israel realizou centenas de ataques aéreos em território sírio desde que a guerra civil começou em 2011, no país, contra posições governamentais, forças apoiadas pelo Irão e combatentes do movimento xiita libanês Hezbollah.



Em 7 de dezembro, Israel lançou um ataque contra um carregamento de armas iranianas no porto de Lattaquié, situado no centro-oeste da Síria, sem causar vítimas.



Este foi o primeiro ataque contra este porto desde o início da guerra, de acordo com a organização não governamental, com sede em Londres, Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que possui uma vasta rede de fontes na Síria.



O Estado hebreu raramente comenta os ataques realizados contra o vizinho do norte, mas declarou, em várias ocasiões, que não ia permitir ao seu inimigo, o Irão, alargar a sua influência na Síria.