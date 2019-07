Ataque aéreo israelita mata quatro civis e deixa 21 feridos

Lusa01 Jul, 2019, 07:57 | Mundo

De acordo com a SANA, os mísseis foram disparados a partir do espaço aéreo da Líbia e tinham como alvo posições militares na província central de Homs e nos subúrbios de Damasco.

Em 12 de junho, aviões de guerra israelitas atingiram uma posição do exército sírio no sul do país.