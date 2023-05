Ataque aéreo israelita na Faixa de Gaza. Três líderes da Jihad Islâmica e dez civis mortos

O foco dos bombardeamentos foi um conjunto de militantes palestinianos que, segundo as autoridades do Estado hebraico, representariam uma ameaça iminente aos cidadãos israelitas., indicou o Ministério palestiniano da Saúde.

Imagens captadas no local mostram vários apartamentos atingidos. As fachadas foram arrancadas.

Jihad Shaker al-Ghannam, secretário do Conselho Militar das Brigadas al-Quds, Khalil Salah al-Bahtini, o comandante da Região Norte, e Tariq Muhammad Ezzedine, "um dos chefes de ação militar" na Cisjordânia ocupada, foram os militantes palestinianos mortos e identificados.

"Enquanto lamentamos os nossos líderes mártires, juntamente com as suas esposas mujahideen e vários de seus filhos, afirmamos que o sangue dos mártires aumentará nossa determinação", afirmaram as Brigadas al-Quds.







"Não vamos deixar as nossas posições e a resistência vai continuar, se Deus quiser”, acrescentaram.





Funeral de Jihad Ghannam, dirigente do braço armado da Jihad Islâmica, em Rafah, no sul da Faixa de Gaza | Ibraheem Abu Mustafa - Reuters



Justificação de Israel

As respostas e contra-respostas de ataques entre palestinianos e israelitas ocorrem a menos de uma semana após o anúncio de uma trégua sob mediação egípcia.





Os ataques desta madrugada foram os mais mortíferos desde os três dias de combates entre Israel e a Jihad Islâmica, em agosto passado.





O exército israelita confirmou os ataques contra alvos da Jihad Islâmica, movimento que qualifica de terrorista.As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) alegam que al-Bahtini foi o oficial "", declarou Gallant.O ministro acrescentou que “Ghannam era um membro sénior da força deda Jihad Islâmica” e que “Ezzedine estava encarregue da coordenação com os agentes do grupo na Cisjordânia e do planeamento de ataques contra civis israelitas”.As IDF descrevem que os bombardeamentos desta madrugada tambémO porta-voz, tenente-coronel Richard Hecht, afirmou, em declarações citadas pela France Presse, que os objetivos da operação foram concretizados: "Conseguiu o que queríamos alcançar".De acordo com a publicação britânica, Hecht, questionado sobre vítimas de crianças, respondeu: