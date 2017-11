Ataque aéreo russo faz pelo menos 53 mortos na Síria

RTP27 Nov, 2017, 15:46 / atualizado em 27 Nov, 2017, 15:47 | Mundo

Os ataques aéreos da Rússia, que apoia o exército sírio, atingiram a aldeia de Al-Chafah, localidade no leste da Síria dominada pelo grupo extremista Estado Islâmico. Registaram-se, até agora, 53 civis mortos, entre os quais 21 crianças.



Vários edifícios e habitações foram atingidos e destruídos nesta localidade na margem do rio Eufrates, na província de Deir Ezzor. O número de mortos e feridos pode aumentar com a remoção dos destroços nas próximas horas, segundo a OSDH, organização não-governamental com sede no Reino Unido.



Os primeiros números, segundo a OSDH, apontavam para os 34 mortos, tendo aumentado nas últimas horas durante as operações de resgate.



"O balanço aumentou após a remoção dos destroços no longo dia de operações de resgate", disse Rami Abdel Rahman, diretor do OSDH, à agência de notícias AFP, acrescentando que há também pelo menos 18 feridos em resultado deste ataque.



A Rússia, aliada desde 2015 de Bashar al-Assad, Presidente da Síria, lidera uma intervenção militar de apoio ao Governo sírio na recuperação de território ocupado por grupos extremistas.



"Muitos combatentes do Estado Islâmico têm fugido dos combates, atravessando o rio em direção à margem leste, onde a aldeia de Al-Chafah está localizada", explicou Abdel Rahman.

ISIS controla parte de Deir Ezzor

Deir Ezzor, a província que foi alvo dos ataques aéreos de domingo, é uma das poucas províncias ainda controladas pelo grupo extremista, depois de ter sido expulso de Raqa e das suas principais fortalezas.



O Estado Islâmico detém cerca de nove por cento desta província que faz fronteira com o Iraque e é conhecida por ser rica em petróleo e enfrenta duas ofensivas distintas: uma liderada pelas forças governamentais apoiadas pela Rússia e outra pela aliança árabe-curda apoiada pelos Estados Unidos.



O Governo de Assad, com o apoio russo, recuperou o controlo de 55 por cento do país, incluindo as principais cidades de Damasco, Aleppo, Homs e Hama. Cerca de dois terços da população vive em áreas controladas pelo regime.



No entanto, alguns dos territórios da província de Damasco ainda estão sob controlo jihadista. O objetivo dos mais recentes ataques aéreos russos é ajudar as forças de Assad a recuperar esses últimos territórios.



As Nações Unidas pretendem iniciar as conversações e negociações de paz esta terça-feira, 28 de novembro, em Genebra para encontrar uma solução para a guerra da Síria, que decorre desde 2011 e já fez mais de 340 mil mortos.