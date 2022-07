Ataque ao Capitólio. Comité recebe mais testemunhos que incriminam Trump

Como reporta a Associated Press , Pat Cipollone, antigo conselheiro da Casa Branca, já recebeu uma procuração para testemunhar perante o painel que investiga os acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, no Capitólio. Os investigadores estão esperançados em que que Cipollone apareça na quarta-feira para depor e dizem esperar que os serviços secretos, que estiveram junto a Trump, possam revelar mais detalhes sobre o que aconteceu naquele dia.Adam Kinzinger, republicano do Illinois, citou Cassidy Hutchinson ao dizer que Donald Trump queria juntar-se à manifestação que marchou até ao Capitólio e que terminou com uma invasão da que é considerada a casa da democracia norte-americana. Estas afirmações de Hutchinson têm trazido mais pessoas a revelarem detalhes dos quais têm conhecimento.“Todos os dias temos pessoas que aparecem e dizem: 'Não pensei que este pequeno facto da história que conheço fosse importante', disse Kinzinger. “Vai haver muito mais informação, fiquem atentos”.O comité tem intensificado as investigações nos últimos meses. Os próximos passos vão ser ouvir testemunhos que podem provar ter havido da parte de Trump negligência e mesmo incitamento de uma multidão a entrar no Capitólio, e depois o falhanço ao tentar reverter a ação dos manifestantes invasores.No último fim-de-semana, a vice-presidente do comité, a republicana Liz Cheney, avisou que acusações criminais contra o antigo presidente norte-americano podem ser feitas no Departamento de Justiça. Os investigadores têm estudado vários documentários em filme dos últimos meses da Administração Trump, onde se incluem entrevistas do próprio presidente e de membros da família.No entanto, em entrevista televisiva, Kinzinger recusou-se a revelar que novas informações estão a chegar.“Há informação que não posso revelar. Para nós, Cassidy Hutchinson realizou o testemunho sob juramento, achamo-la credível e quem achar que não é deve testemunhar também sob juramento e não de forma anónima”.Adam Schiff, outro membro do comité e democrata da Califórnia, disse também em entrevista: “Estamos a seguir novas provas e penso que estas novas provas vão dar aso a novos testemunhos”.Cassidy Hutchinson pintou um retrato negro de Trump na altura dos acontecimentos: de um homem zangado, desafiador, que quis que manifestantes armados passassem pela segurança sem serem escrutinados, num comício realizado no dia 6 de janeiro de 2021, como forma de protesto contra a vitória do democrata Joe Biden.Hutchinson falou de Pat Cipollone e das preocupações que o mesmo tinha sobre as implicações criminais que Donald Trump podia enfrentar caso o antigo presidente se juntasse à manifestação. Para especialistas em matérias de justiça, o testemunho de Hutchinson pode ser problemático para o antigo presidente, com procuradores federais a investigarem potenciais atos ilícitos.Liz Cheney explicou que o comité ainda estuda se vai ou não pedir acusações criminais ao Departamento da Justiça, avisando que pode “haver mais que uma acusação”.Por agora, o comité espera a presença de Cipollone na próxima quarta-feira. “Ele [Cipollone] claramente tem informação sobre preocupações com violações criminais, preocupações sobre uma possível ida do presidente ao Capitólio nesse dia, preocupações com o facto de o chefe do staff ter sangue nas suas mãos caso não tenha sido feito o suficiente para parar o ataque violento ao Capitólio”, disse Adam Schiff. “É difícil imaginar alguém que esteja mais no centro dos eventos”.O comité espera ainda conseguir o testemunho de Virginia Thomas, ativista conservadora e mulher de um juíz do Supremo Tribunal Clarence Thomas, depois de terem sido divulgadas comunicações entre Thomas e Trump nesse dia de 6 de janeiro de 2021.