Ataque ao Capitólio vê investigação chegar ao fim

O comité, composto por sete democratas e dois republicanos, entrevistou mais de 1.000 testemunhas, realizou quase uma dúzia de audiências e recolheu milhares de documentos enquanto trabalhava para criar um registo mais abrangente da insurreição ocorrida em 6 de janeiro de 2021 e que visou o edifício do Congresso norte-americano.O presidente da comissão, o congressista Bennie Thompson, afirmou que serão feitos encaminhamentos criminais para o Departamento de Justiça, com recomendações de processos, mas sem revelar os alvos dos mesmos ou se o ex-presidente Donald Trump poderá constar entre eles.O ataque à sede do poder legislativo norte-americano (Capitólio) ficou marcado pela morte de cinco pessoas e mais de uma centena de polícias agredidos por uma multidão composta por apoiantes do ex-presidente norte-americano Donald Trump.Cerca de 10 mil pessoas cercaram e várias centenas forçaram a entrada no Capitólio, quando os congressistas estavam a certificar o resultado das eleições presidenciais de novembro de 2020 e a vitória do atual Presidente, o democrata Joe Biden.A invasão aconteceu algumas horas depois de Trump se ter dirigido a uma multidão composta por milhares de apoiantes, durante um comício realizado nas imediações da Casa Branca, e de ter defendido que estes nunca deveriam aceitar uma derrota, numa referência aos resultados das presidenciais de novembro de 2020.