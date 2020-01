Ataque armado a centro de saúde mata quatro pessoas em Moçambique

Um grupo armado invadiu a aldeia no início da noite de segunda-feira, cerca das 19:00 locais (17:00 de Lisboa) e disparou contra o centro de saúde e as residências do pessoal técnico, nas imediações.

Depois, o mesmo grupo saqueou medicamentos e incendiou a unidade, contou uma testemunha.

"Estava a começar a escurecer e chovia quando muitos tiros vieram da direção do centro de saúde. Quando percebemos que era um ataque, fugimos", contou à Lusa Sebastiana Mateus, que pernoitou com as duas filhas debaixo de uma árvore, numa mata próxima da aldeia, à chuva.

António Chiranga, morador, afirmou que "quando chegaram ao centro de saúde, começaram a disparar", descrevendo que a população "começou a fugir desorientada" para as matas, dizendo que havia vários mortos.

Em resultado do ataque, uma mulher que tinha saído de uma consulta hospitalar morreu e três homens foram atingidos mortalmente por uma "chuva de balas" nas imediações do centro de saúde, contou outro morador.

"Morreram três pessoas e uma mulher ficou gravemente ferida, perdendo a vida mais tarde", disse uma funcionária do centro de saúde, que sobreviveu ao ataque.

O marido de uma enfermeira do posto de saúde está desaparecido, contou a funcionária.

Um outro residente disse que a população que estava refugiada nas matas começou a deixar a aldeia de Macorococho no início da manhã de terça-feira e refugiou-se nas aldeias vizinhas de Mafufu, Macuacua e Ndindiri, após ameaças de novos ataques.

A zona onde ocorreu o ataque de segunda-feira fica perto do local onde foi abatido a tiro, em outubro, um agente da polícia moçambicana durante o ataque ao posto policial de Metuchira, onde foi roubada também uma arma.

A Lusa contactou o porta-voz do Comando Provincial da Polícia da República de Moçambique de Sofala, que disse não ter conhecimento da ocorrência.

A autoproclamada Junta Militar da Renamo (Resistência Nacional Moçambicana), uma fação dissidente da guerrilha do principal partido da oposição, ameaçou, em várias ocasiões, fazer ataques armados após a tomada de posse, para o segundo mandato, do Presidente Filipe Nyusi.

As estradas nacionais 01 e 06, nas províncias de Manica e Sofala, têm sido palco de ataques atribuídos a este grupo dissidente, desde 06 de agosto, tendo já provocado 21 mortos.

A Renamo tem-se afastado do grupo, classificando-o de desertor.