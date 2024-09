Ataque atribuído a Israel faz quatro mortos no centro de Beirute

Caso se confirme a autoria do ataque, trata-se da primeira incursão israelita no centro da capital libanesa desde o ataque do movimento islamita palestiniano Hamas contra Israel em 07 de outubro de 2023.

Segundo a fonte, citada pela agência de notícias francesa France-Presse, "pelo menos quatro pessoas foram mortas num ataque de um `drone` [aeronave não tripulada] israelita contra um apartamento que pertence à Jamaa Islamiya".

Formado em 1960, este grupo islamita libanês - um ramo da organização islâmica radical Irmandade Muçulmana no Líbano - apoia as operações do movimento xiita Hezbollah contra o norte de Israel, em solidariedade com o Hamas desde outubro de 2023.

Citadas pela agência norte-americana Associated Press (AP), testemunhas relataram a ocorrência do primeiro ataque aéreo israelita no centro de Beirute em quase um ano de conflito, horas depois de Israel ter atingido diversos alvos em território libanês, com o registo de pelo menos 105 mortos.

O ataque atingiu um edifício residencial de vários andares, de acordo com um jornalista da AP que se encontrava no local.

Vídeos transmitidos por canais de televisão locais mostram um piso parcialmente arrasado do edifício visado pelo ataque, no bairro predominantemente sunita de Cola, junto à estrada em direção ao aeroporto.

A AP indicou que outros vídeos entretanto divulgados mostram ambulâncias e uma multidão concentrada na zona do edifício.

O Hezbollah começou a disparar foguetes, mísseis e `drones` sobre o norte de Israel um dia depois de o ataque de 07 de outubro de 2023 do Hamas em território israelita ter desencadeado uma guerra na Faixa de Gaza.

O Hamas e o Hezbollah são aliados que se consideram parte de um "Eixo de Resistência" contra Israel, apoiado pelo Irão.

Israel respondeu com vagas de ataques aéreos que, além do líder do Hezbollah, já vitimaram outros altos responsáveis do movimento

O conflito tem vindo a intensificar-se até à beira de uma guerra total, fazendo temer um alastramento a toda a região do Médio Oriente.