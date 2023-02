Ataque bombista no sudoeste do Paquistão fez 5 mortos e 16 feridos

Um ataque bombista em Barkhan, no sudoeste do Paquistão, matou pelo menos 5 pessoas e feriu dezasseis. De acordo com as autoridades paquistanesas, o atentado ocorreu num bazar quando uma moto explodiu no local numa altura em que dezenas de pessoas se encontravam naquela zona movimentada da cidade. O ataque não foi até agora reivindicado.