Ataque cibernético atinge a China

Jorge Almeida - RTP 15 Mai, 2017, 11:35 / atualizado em 15 Mai, 2017, 11:52 | Mundo

A China continua a ser alvo do ataque cibernético massivo lançado na sexta-feira. O vírus conhecido como “wanna cry” continua a propagar-se embora de uma forma menos agressiva do que se previa inicialmente.



"A infeção em larga escala de utilizadores domésticos não aconteceu", disse a empresa chinesa de segurança da internet, Qihoo 360.



Desde sexta-feira foram afetadas cerca de 30 mil organizações chinesas pelo ataque informático, que atingiu serviços do estado, grandes fábricas, escolas, entre muitos outros organismos.







Especialistas em segurança informática dizem que a maioria dos computadores infetados tem sistemas operacionais desatualizados.



"Se um sistema suporta alguns tipos de processos críticos, os problemas são geralmente muito difíceis de corrigir. Não temos precedentes de algo desta escala na China", afirmou MarinIvezic, especialista em segurança cibernética da PwC, em Hong Kong.



A China está preparada para implementar uma nova lei de segurança cibernética mais rígida a partir de 1 de junho, apesar do receio de muitas empresas globais de tecnologia de serem prejudicadas.