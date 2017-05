Ataque com carro-bomba faz pelo menos 10 mortos e 22 feridos

Lusa 30 Mai, 2017, 07:59 / atualizado em 30 Mai, 2017, 07:59 | Mundo

De acordo com as mesmas fontes, o carro estava estacionado no exterior do estabelecimento, numa altura do Ramadão, em que as famílias, impedidas de comer durante o dia, aproveitam para, depois do por do Sol, para se deslocarem a restaurantes, cafés e a sorveterias.

O ataque, até as 00:00 de Lisboa não tinha sido reivindicados por nenhum grupo terrorista, o Estado Islâmico já anteriormente ataques semelhantes no ano passado durante a jornada religiosa do Ramadão, matando centenas de pessoas.