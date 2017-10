Ataque com carro em Nova Iorque faz oito mortos

RTP31 Out, 2017, 20:01 / atualizado em 31 Out, 2017, 22:49 | Mundo

As autoridades revelam que o veículo entrou no passeio e na ciclovia na West Street, perto da Chambers Street, junto ao rio Hudson, a apenas alguns quarteirões do memorial às vítimas do 11 de Setembro e junto à escola secundária de Stuyvesant em Manhattan.



Segundo a polícia, o indivíduo conduziu uma carrinha alugada contra várias pessoas que se deslocavam a pé ou de bicicleta, acabando por embater com um autocarro escolar. O suspeito abandonou a carrinha transportando várias imitações de armas de fogo, acabando por ser atingido a tiro no abdómen pela polícia e está sob custódia.



No Twitter, o Presidente norte-americano fala de um ataque "cometido por uma pessoa doente e perturbada". Donald Trump garante que o caso está a ser seguido pelas autoridades.



"Não nos Estados Unidos!", escreve o Presidente na mensagem publicada na rede social.





In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 31, 2017

This is a very painful day in our city, but New Yorkers will not be changed by an act of terror. pic.twitter.com/pJWVyihFaW — Bill de Blasio (@NYCMayor) October 31, 2017

Mais tarde, também no Twitter, Donald Trump voltou a falar sobre o ataque e considerou que os Estados Unidos "não podem permitir" a entrada ou o regresso de combatentes do Estado Islâmico "depois de os derrotar no Médio Oriente e em todo o lado". "Basta!", escreveu o Presidente.Em conferência de imprensa, Bill de Blasio,de Nova Iorque, confirmou que a polícia está a tratar o incidente como um possível ato terrorista. Segundo a imprensa norte-americana, o suspeito de 29 anos gritou "" (Alá é Grande, em árabe) depois de ter parado o veículo. As autoridades confirmam apenas que o suspeito "fez uma declaração" ao sair da viatura, sem especificar o que foi dito."Este foi um ato de terror cobarde. Tinha como objetivo atingir o nosso espírito. Mas os nova iorquinos são resilientes. Seremos implacáveis", sublinhou Bill de Blasio.As autoridades não vão revelar para já a identidade do suspeito e acreditam que o homem agiu sozinho. No entanto, foi anunciado o reforço da segurança nas próximas horas. Ode Nova Iorque pediu à população para que se mantenha vigilante em noite de Halloween, uma data com grande tradição nos Estados Unidos.Andrew Cuomo, governador de Nova Iorque, afirmou que o ataque foi perpetrado por "um lobo solitário", explicando que não existem indícios que apontem para um plano de maior dimensão.