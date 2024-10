Ataque com drone contra casa de Netanyahu mas PM não estava no interior

"Foi lançado um drone contra a casa do primeiro-ministro em Casareia. O primeiro-ministro e a sua mulher não se encontravam no local e não houve feridos no incidente", refere um comunicado do gabinete de Benjamin Netanyahu, citado pela Efe.

Um drone atribuído a uma milícia xiita libanesa do Hezbollah atingiu a cidade costeira mediterrânica no centro de Israel, tendo outros dois sido intercetados.

"Na última hora foram detetados três veículos aéreos não tripulados a atravessar o Líbano para território israelita. Dois deles foram intercetados e um terceiro atingiu a zona de Casareia", refere um comunicado do exército israelita.

As sirenes também foram ativadas na base militar de Glilot durante o incidente.

A casa de férias de Benjamin Netanyahu em Cesareia foi alvo de numerosos protestos de israelitas nos últimos dois anos.