Ataque com faca faz dois mortos em Paris

O ataque ocorreu nos arredores de Paris, no parque Hautes-Bruyères, em Villejuif. A polícia acabou por abater o autor do esfaqueamento que provocou a morte de uma vítima, que não sobreviveu a uma paragem cardíaca.

Dois outros feridos estão em estado grave e já foram encaminhados para os hospitais mais próximos. O terceiro é um polícia que foi atingido com uma facada, sem gravidade, antes de abater o atacante.







“O suspeito tentou atacar outras vítimas durante a sua onda de assassinatos, mas conseguiram escapar”, revelou Laure Beccuau, a procuradora responsável pelo caso, à Reuters.







Laurent Nuñez, secretário de Estado do ministro do Interior, visitou o local do crime e afirmou que o atacante poderia ter ferido mais pessoas se a polícia não o tivesse abatido. “Foi um ato extremamente corajoso”, disse Nuñez.







De acordo com a agência Reuters, a polícia cortou os acessos ao parque e aconselhou a população a evitar a área. No local está ainda uma brigada anti-minas para verificar se não existem explosivos.



Ainda não existem informações sobre a identidade do autor ou o motivo do ataque. As testemunhas estão a ser interrogadas para tentar recolher mais detalhes sobre o incidente.





(em atualização)