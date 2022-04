Ataque com mísseis em Lviv provoca vários mortos

#Lviv one hour ago. At least 5 #Russia missiles hit the Western city. Train station and storage units were targeted. pic.twitter.com/rzMEbcs70z — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) April 18, 2022

Quatro “fortes” ataques com mísseis atingiram na manhã desta segunda-feira Lviv, uma grande cidade no oeste da Ucrânia que até agora tinha sido relativamente poupada pelas forças russas.Há ainda um hotel danificado e dezenas de carros destruídos.Kozystkiy esclareceu que três dos mísseis atingiram instalações de infraestrutura militar e um atingiu uma garagem de substituição de pneus de automóveis junto à estação ferroviária de Lviv.A companhia ferroviária da Ucrânia anunciou no Telegram que "vários mísseis caíram perto das instalações ferroviárias", sem causar vítimas e sem transtornar o tráfego. "Vamos reparar a infraestrutura danificada. A ferrovia continua a funcionar", disse o presidente do conselho de administração da empresa, Alexandre Kamychine, que publicou uma fotografia de casas em chamas bem próximas a uma linha férrea.No Twiter, a deputada ucraniana Lesia Vasylenko publicou a mesma foto, escrevendo na legenda que a estação ferroviária e unidades de armazenamento junto à estação foram atingidas.

Situação em Lviv “mudou completamente”

Localizada perto da fronteira polaca, a centenas de quilómetros do leste da Ucrânia, a linha da frente dos combates que decorrem no Donbass, Lviv tinha sido relativamente poupada dos ataques russos. Por este motivo, transformou-se num ponto de passagem para os ucranianos em fuga e acolheu vários deslocados de guerra vindos do leste do país.A 13 de março, vários mísseis de cruzeiro russos atingiram uma base militar a cerca de 40 quilómetros da cidade, um ataque que provocou 35 mortos e 134 feridos. De seguida, a 18 de março, um outro ataque visou uma fábrica de reparações de aeronaves junto ao aeroporto, não tendo causado vítimas.Já a 26 de março, as autoridades locais confirmaram um ataque russo contra um depósito de combustível na cidade.“É uma escalada acentuada para as pessoas que vivem aqui em Lviv. Houve um ataque na periferia da cidade no início do conflito, num antigo depósito de petróleo, e houve vários alertas de ataque aéreo, mas nenhum ataque bem-sucedido, nenhum dano causado, até esta manhã”, afirmou o jornalista, citado pela BBC.“Mas temos visto novos ataques russos em várias cidades ucranianas, incluindo a capital, Kiev, e esta manhã pelo menos Lviv foi atacada”, acrescenta.Para além de Lviv, esta manhã foram reportadas múltiplas explosões em Kiev e Dnipropetrovsk. Um repórter da Reuters testemunhou uma série de explosões na capital ucraniana.