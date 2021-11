Ataque contra coluna da ONU em Mogadíscio reivindicado pelo grupo al-Shabab

”, revelou o porta-voz da polícia Abdifatah Aden Hassan à comunicação social.Não está ainda confirmado se entre os feridos e os mortos estão funcionários das Nações Unidas. A enorme explosão ocorreu perto de uma escola.Mohamed Hussein, enfermeira do Hospital de Osman, revelou que foi retirada dos escombros do teto que caiu.“As paredes do nosso hospital desabaram. À nossa frente está a escola que também ruiu. Não sei quantas pessoas morreram”, acrescentou.Segundo Mohamed Hussein, as pessoas que estavam no hospital “ficaram abaladas com a força da explosão e depois atordoadas pelos tiros que se seguiram”.

Ataque reivindicado

Abdiasis Abu Musab, porta-voz das operações militares do al-Shababab, confirmou que os operacionais do grupo tinham levado a cabo o ataque.O grupo armado tem lutado contra o Governo central da Somália há vários anos com o objetivo de criar o seu próprio executivo com base na sua interpretação estrita da lei islâmica.A força de manutenção da paz pretendia retirar-se do país, mas a missão pode ser alargada, face ao receio de que as forças somalis não estejam prontas para assumir a responsabilidade pela segurança no país.