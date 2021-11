Ataque de carro num desfile de Natal nos EUA provoca mortos e feridos

O chefe da polícia de Waukesha disse numa conferência de imprensa que muitos dos que foram atropelados eram crianças e também anunciou "várias" fatalidades, sem especificar quantas.Dan Thompson recusou-se a dar mais pormenores porque as famílias das vítimas estão a ser notificadas das mortes.O veículo utilizado no ataque foi recuperado e uma pessoa foi detida.Vários vídeos publicados nas redes sociais mostram um carro a atravessar o local do desfile em velocidade.

Num destes vídeos podem ser ouvidos tiros e o carro a ultrapassar o cordão policial para entrar na zona vedada ao trânsito.





Dan Thompson e o autarca da cidade, Shawn Reilly, compareceram brevemente perante os meios de comunicação social garantindo que não existem mais ameaças e que a área onde o evento teve lugar é segura.