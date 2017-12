Ataque de Manchester "podia ter sido evitado"

Andreia Martins - RTP05 Dez, 2017, 17:48 / atualizado em 05 Dez, 2017, 17:53 | Mundo

O documento assinado por David Anderson, conselheiro da rainha, revela que Salman Abedi, identificado como autor do atentado de Manchester, estava a ser investigado pela polícia e que o ataque poderia ter sido impedido.







Segundo o relatório entregue em outubro ao Ministério do Interior e agora divulgado pelo Governo britânico, os serviços secretos do país (MI5) seguiram os passos do bombista entre janeiro e julho de 2014 e depois, em outubro de 2015.







Para o especialista, o ataque poderia ter sido evitado caso "a sucessão de acontecimentos tivesse sido diferente".







Nos meses imediatamente precedentes ao atentado de maio, o MI5 recebeu informações importantes sobre Salman Abedi que não foram analisadas com a “devida atenção”, e que, em perspetiva, teriam sido “muito relevantes” na compreensão do ataque, assinala David Anderson.







O relatório diz mesmo que Abedi, de 22 anos, regressou ao Reino Unido vindo da Líbia, apenas quatro dias antes do ataque, sem que tenha sido interrogado pelas autoridades aquando da entrada no país.







O MI5 tinha mesmo uma reunião agendada para 31 de maio, com o intuito de discutir o avanço das investigações a Abedi, mas a ação já não foi a tempo de evitar o ataque de 22 de maio, que vitimou 22 pessoas.







No total, o território britânico foi alvo de cinco diferentes ataques terroristas desde o início do ano. Em março, um homem atropelou várias pessoas e esfaqueou um polícia na ponte de Westminster, junto ao Parlamento, provocando cinco mortes. Seguiu-se o atentado de Manchester, o mais mortífero, que fez 22 vítimas mortais.









Segundo o relatório de David Anderson, três dos seis terroristas envolvidos em quatro ataques ocorridos em solo britânico eram conhecidos pela polícia. No mês seguinte, mais dois ataques ocorreram na capital britânica, o primeiro junto à London Bridge e o segundo em Finsbury, o primeiro fez oito vítimas mortais, o segundo provocou uma morte.





O último atentado, ocorrido em setembro na estação de Parsons Green, que não provocou quaisquer vítimas mortais, não é analisado neste relatório.







O mesmo relatório do conselheiro da rainha revela que outros dois atacantes, Khuram Butt e Khalid Masood, também estavam no radar do MI5.







Em particular, Khuram Butt, autor do ataque na London Bridge, fora identificado dois anos antes como potencial terrorista, estando mesmo sob investigação no âmbito da operação Hawthorne, uma investigação que ficou suspensa por duas vezes devido à falta de recursos. No dia do ataque, a operação já tinha recomeçado.







David Anderson, antigo responsável pela revisão independente de legislação contra terrorismo, conclui no entanto que “apesar dos elevados níveis de ameaça, a grande maioria dos ataques continua a ser frustrada”.







Aconselha, no entanto, a operacionalização de “mudanças significativas”, sobretudo em melhorar e intensificar a troca de dados e informações entre as várias polícias de segurança e entidades, de forma “a investigar de uma forma mais eficaz a ameaça terrorista, independentemente da ideologia que a inspira”.



Nove ataques evitados em 2017





Andy Burnham, mayor de Manchester, disse esta terça-feira que devem ser retiradas as devidas ilações deste documento. “Este documento será uma leitura difícil em Manchester, sobretudo para as famílias que estão de luto e para todos os que ainda recuperam dos ferimentos. Há lições que devem ser aprendidas e julgo que as pessoas vão apreciar a honestidade com que estão a ser informadas”, considerou o autarca.

r de Manchester, disse esta terça-feira que devem ser retiradas as devidas ilações deste documento. “Este documento será uma leitura difícil em Manchester, sobretudo para as famílias que estão de luto e para todos os que ainda recuperam dos ferimentos. Há lições que devem ser aprendidas e julgo que as pessoas vão apreciar a honestidade com que estão a ser informadas”, considerou o autarca.







No mesmo dia em que é conhecido o relatório de David Anderson, a MI5 revela que impediu um total de 22 planos de atentados terroristas, nove dos quais só no último ano.





Andrew Parker, chefe dos serviços secretos britânicos, salientou que a derrota do Estado Islâmico na Síria não significa o fim da ameaça terrorista para o país. Numa mensagem endereçada a Downing Street, o responsável pelo MI5 sublinha o papel crescente das redes sociais no recrutamento e incitação à violência.







A Sky News refere que as forças de combate ao terrorismo têm em curso cerca 500 investigações, envolvendo um total de três mil indivíduos suspeitos. No total, a polícia britânica identificou 20 mil “sujeitos de interesse” que devem ser mantidos sob vigilância.