Ataque em Cabul faz um morto e um ferido

", disse o porta-voz do ministério, Tariq Arian, precisando que dois projéteis aterraram perto do aeroporto de Cabul.", acrescentou Arian.O porta-voz da polícia de Cabul, Ferdaws Faramarz, confirmou a informação, apontando que a maioria dos lançamentos atingiu o leste da capital.O ataque não foi reivindicado.Pelo menos dez pessoas foram mortas e 51 ficaram feridas em 21 de novembro por "rockets" que atingiram o centro de Cabul, perto da Zona Verde, onde se localizam as embaixadas e empresas internacionais. Nessa altura, o ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico (EI).

O grupo já tinha reivindicado a autoria de alguns dos ataques mais sangrentos dos últimos meses, como um contra a Universidade de Cabul no início de novembro e outro contra um centro educativo em outubro.