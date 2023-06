Ataque em Kramatorsk faz nove mortos e 56 feridos. Zelensky aponta "terroristas russos"

Entre as vítimas mortais encontram-se quatro menores, informaram os serviços de emergência da Ucrânia na plataforma Telegram.", acrescentou.O governador regional da província de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, afirmou numa emissora televisiva que o restaurante foi atingido por dois mísseis e que, no local, se encontrava “uma grande concentração de civis”.Segundo o responsável, "", acrescentando que o ataque é "outro crime de guerra" cometido pelos russos contra civis em solo ucraniano.

De acordo com a polícia ucraniana, a Rússia disparou dois mísseis terra-ar S- 300 contra Kramatorsk, uma localidade que tinha cerca de 150 mil habitantes antes do início da guerra a 24 de fevereiro.

O ataque destruiu o restaurante Ria Pizza, um estabelecimento no centro da cidade muito popular entre jornalistas e soldados.Três destacados colombianos, o conhecido escritor Hector Abad, o político Sergio Jaramillo e a jornalista Catalina Gomez, correspondente na Ucrânia do diário El Tiempo, ficaram ligeiramente feridos enquanto jantavam no restaurante com a escritora ucraniana Victoria Amelina, segundo um comunicado assinado por Abad e Jaramillo.Situada a oeste de Bakhmut, a cidade devastada que foi palco da batalha mais longa e sangrenta da guerra, Kramatorsk foi várias vezes alvo de bombardeamentos russos.O mais mortífero foi o bombardeamento da estação ferroviária de Kramatorsk, em abril de 2022, que matou 61 pessoas e feriu mais de 160, algumas semanas após o início da invasão russa, quando uma multidão de civis tentava abandonar a cidade.Um terceiro míssil russo atingiu um conjunto de edifícios em Kremenchuk, cerca de 375 quilómetros a oeste no centro da Ucrânia, exatamente um ano após um ataque a um centro comercial que matou pelo menos 20 pessoas. Não foram registadas vítimas no último ataque.

Zelensky quer “terroristas russos” em tribunal

O presidente da Ucrânia pediu, na terça-feira, para levar os "terroristas russos" a tribunal pelo bombardeamento em Kramatorsk."Cada uma dessas manifestações de terror prova repetidamente ao mundo inteiro que a Rússia merece apenas uma coisa como resultado de tudo o que fez: derrota e um tribunal, julgamentos justos e legais contra todos os assassinos e terroristas russos", frisou Zelensky."Exatamente no aniversário do ataque de terroristas russos em Kremenchuk, no centro comercial, quando 22 pessoas foram mortas, os selvagens russos dispararam novamente mísseis contra a região de Kremenchuk", recordou num discurso, citado pela agência de notícias Europa Press.

O presidente agradeceu ainda aos Estados Unidos o novo pacote de ajuda anunciado também na terça-feira, no valor de 500 milhões de dólares (456 milhões de euros), com munições para sistemas antiaéreos Patriot e peças de artilharia.