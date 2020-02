Ataque em Londres. Homem estava sob vigilância da polícia

Amman tinha sido detido em maio de 2018, quando tinha 18 anos, acusado de 13 crimes, que acabou por admitir.. Contudo, não existiam “mecanismos legais para o manter na prisão”.

Entre os crimes de que estava acusado, estavam a disseminação de material terrorista, a recolha de informação para a construção de bombas e o facto de enviar vídeos de decapitações à namorada, incentivando-a a matar os pais por não serem “crentes”.



Bell Ribeiro-Addy, membro do Parlamento britânico, afirmou que o homem “estava sob vigilância desde que foi libertado, o que suscita a pergunta, porque é que ele foi libertado tão cedo?”, cita a BBC.Sunak acrescentou que as novas medidas para combater o terrorismo – anunciadas pelo primeiro-ministro após o ataque à Ponte de Londres, em novembro – vão oferecer à polícia “mais poderes e mais recursos” para combater estes ataques.O primeiro-ministro britânico garantiu que o Governo vai anunciar outros planos para que promover “mudanças fundamentais no sistema, de forma a lidar com os condenados por crimes de terrorismo”.Antes da sua detenção, a polícia encontrou um bloco de notas na casa de Amman, que tinha o título. No início da lista, por cima de atividades que tinha de fazer com a família, estava a frase– conceção islâmica para o paraíso – afirmou que Alexis Boon, chefe do Comando Metropolitano de Combate ao Terrorismo, na altura.

“Ataque com uso de faca”



À namorada, Amman confessou que tinha prometido lealdade ao Estado Islâmico e que desejava realizar vários ataques.Boon afirmou que Amman “tinha um grande interesse pela violência e por ser mártir” e que estava “fascinado por morrer em nome do terrorismo”, refere o site Evening Standard.O mesmorefere que“Ele costumava dizer:. Nós sempre achámos que ele estava a brincar”, contou a jovem.A Streatham High Road ainda se encontra encerrada e com um cordão policial instalado.

“Aqui em Londres nunca os deixamos ser bem-sucedidos”



O ataque aconteceu ao início da tarde de domingo e resultou no ferimento de três pessoas e na morte do atacante., indicou no domingo a polícia britânica.O homem que ficou ferido com gravidade – que neste momento já se encontra fora de perigo – terá esperado cerca de meia hora até que a ambulância chegasse.

Testemunhas no local contam que o homem tinha um machete e “embalagens prateadas no peito e estava a ser perseguido por um polícia à paisana”, cita a agência PA. O dispositivo que se encontrava preso ao corpo do suspeito era falso, anunciou a polícia metropolitana.





Nas redes sociais surgiram várias imagens e vídeos do local, onde foi possível ver o dispositivo policial e várias ambulâncias.“O meu pensamento está com todos os feridos e todos os que foram afetados” escreveu Boris Johnson na sua conta de Twitter, agradecendo aos serviços de emergência que deram resposta ao incidente em Stretham.O presidente da Câmara de Londres, Sadiq Khan, tmabém agradeceu às autoridades e acabou por deixar um aviso: