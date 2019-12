Ataque em Londres mostra que é "essencial" Reino Unido e UE prosseguirem cooperação

Foto: Stephanie Lecocq - EPA

O ministro da Administração Interna considerou segunda-feira, em Bruxelas, que o mais recente ataque terrorista em Londres mostra como "é essencial" que Reino Unido e União Europeia continuem a cooperar no domínio do combate ao terrorismo, independentemente do Brexit.