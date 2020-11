Ataque em Nice. Mais duas pessoas detidas

As últimas detenções aconteceram este sábado, avança a Reuters.



Um homem, gritando "Allahu Akbar", decapitou uma mulher e matou duas outras pessoas numa igreja em Nice na quinta-feira, naquele que foi o segundo ataque mortal de faca na França em duas semanas.



O ataque foi realizado por um tunisino de 21 anos que foi baleado pela polícia. Está hospitalizado em estado crítico.



As autoridades dizem que este tunisino entrou na Europa a 20 de setembro, via Lampedusa, a ilha italiana ao largo da Tunísia.



Em Itália, as autoridades estão também a investigar os movimentos e contatos deste homem na ilha da Sicília, onde terá passado um tempo.