Ataque em Nice. Três pessoas detidas

Na quinta-feira um homem decapitou uma mulher e matou duas outras pessoas numa igreja na cidade de Nice, naquele que foi o segundo ataque com faca, mortal, no país em duas semanas.

Trata-se de um tunisino nascido em 1999 que tinha chegado à Europa a 20 de setembro, via Lampedusa, ilha italiana ao largo da Tunísia.Na noite de quinta-feira as autoridades prenderam um homem de 47 anos por suspeita de contato com o autor do ataque.