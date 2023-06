Ataque em Nottingham. Luso-guineense fica em prisão preventiva

Foto: Lindsey Parnaby - EPA

Fica em prisão preventiva o luso-guineense acusado de triplo homicídio e tripla tentativa de assassinato no ataque de Nottingham, na semana passada. Valdo Mendes Calocane esteve esta manhã no tribunal para ouvir a decisão do juiz.