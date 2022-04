Ataque em Nova Iorque. Autoridades procuram possível suspeito do tiroteio

Está em marcha uma caça ao homem para localizar o suspeito do tiroteio que ontem feriu 10 pessoas no metro de Brooklyn, em Nova Iorque. As autoridades acreditam tratar-se um cidadão de 62 anos, afro-americano, residente em Filadélfia.