Ataque em Paris. Alegado atirador foi acusado de homicídio

O suspeito pelo ataque de sexta-feira que matou três pessoas em Paris, nas proximidades de um centro cultural curdo, foi esta sexta-feira presente a um juiz de instrução e, segundo revelou uma fonte judicial à agência France Press.



O suspeito, William M., foi ainda colocado em prisão preventiva.



O maquinista reformado, de 69 anos, admitiu que sentia um “ódio por estrangeiros que se tornou completamente patológico”. O atirador descreveu-se como “depressivo” e “suicida”.





Sabe-se agora que William M. tinha-se dirigido inicialmente a Saint-Denis na manhã de sexta-feira, onde reside uma forte comunidade de imigrantes, para cometer ataques racistas e matar “o maior número de pessoas possível”. Acabou por desistir deste plano por não ter encontrado muitas pessoas na rua. Resolveu por isso dirigir-se à rua d'Enghien, onde cometeu os homicídios.



Ancara convoca embaixador francês e critica Paris por “propaganda anti-Turquia”





O Governo turco convocou esta segunda-feira o embaixador francês na Turquia, enquanto Ancara protesta contra o que considera ser “propaganda anti-Turquia” em França.



“Expressamos a nossa insatisfação com a propaganda lançada pelos círculos do PKK [Partido dos Trabalhadores do Curdistão] contra o nosso país”, disse uma fonte diplomática turca, citada pela agência France Press.



Em causa estão os protestos dos últimos dias na capital francesa contra a morte de três curdos durante um ataque na sexta-feira nas proximidades de um centro cultural curdo. Os curdos são o quarto maior grupo étnico do Médio Oriente, com uma população estimada entre 25 milhões e 35 milhões. Não têm um Estado nacional e, por isso, habitam uma região montanhosa que se estende pelos territórios da Turquia, Iraque, Síria, Irão e Arménia.



Ancara tem criticado Paris por ter permitido que apoiantes do PKK se manifestassem nas ruas de Paris, alguns com cartazes que sugerem ligações entre a Turquia e o assassino, de nacionalidade francesa.



As acusações feitas "por representantes do Governo e políticos franceses", garante a fonte diplomática à France Press, que acusa "o governo francês e alguns políticos de estarem a ser utilizados como instrumentos de propaganda".



Um assessor do presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, condenou este domingo a violência ocorrida em Paris após o assassinato de três curdos, incriminando o PKK, "a mesma organização terrorista que vocês apoiam na Síria".



"O mesmo PKK que matou milhares de turcos, curdos e forças de segurança nos últimos 40 anos. Agora eles estão a destruir as ruas de Paris. Vocês ainda vão continuar em silêncio?”, questionou. O PKK foi fundado em 1978 e defendia um Estado independente curdo na Turquia – região de onde são originários.



Nos últimos dias, Paris tem sido palco de violência e de incidentes entre manifestantes curdos e a polícia. Esta segunda-feira, centenas de pessoas reuniram-se na capital francesa para uma marcha na capital francesa para homenagear as três vítimas do ataque. A marcha foi convocada pelo Conselho Democrático Curdo, que insiste em qualificar o ataque como um crime de terrorismo e em culpar a Turquia.