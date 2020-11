Ataque em Viena já fez três mortos e 15 feridos

A última vítima mortal é uma das mulheres hospitalizadas que não resistiu à gravidade dos ferimentos, sendo que entre os óbitos foi incluído um dos atacantes, abatido pela polícia. Pelo menos um segundo atacante fugiu.

"Como resultado deste terrível crime (...) uma segunda mulher morreu na sequência dos ferimentos", declarou o autarca de Viena, Michael Ludwig.O ataque, o primeiro em Viena em 35 anos, começou com um tiroteio por volta das 19h00 desta segunda-feira em Lisboa, numa rua central onde fica a sinagoga principal de Viena, então fechada, e muito próxima de uma área de bares muito frequentada.", disse o chanceler austríaco, Sebastian Kurz, que classificou os atos de "ataques terroristas nojentos".", disse Kurz, sem dar mais detalhes.





Os momentos de pânico vividos







Os atacantes deslocaram-se depois pelo centro da cidade, disparando sobre quem ocupava as esplanadas.", disse Petra, uma brasileira que estava na zona quando o ataque começou., o rabino Schlomo Hofmeister, disse à agência de notícias EFE quenos primeiros momentos do ataque.", descreveu.Centenas de pessoas refugiaram-se em bares e restaurantes, muito lotados porque hoje (segunda-feira) começa um novo confinamento para prevenir a propagação da covid-19.Na Ópera de Viena, ou em salas de concerto como o Konzerthaus ou o Musikverein, muito perto da cena, milhares de pessoas permaneceram no interior durante horas, até saírem sob escolta policial.Numa troca de tiros com a polícia, um dos autores do ataque foi morto, enquanto um agente ficou gravemente ferido.As autoridades montaram um enorme dispositivo de segurança para localizar pelo menos um terrorista que fugiu, com dezenas de agentes das forças especiais e especializadas em ações antiterroristas a participarem nos esforços de busca, que também inclui o controlo das fronteiras.O governo austríaco alertou que a situação de perigo ainda não passou, e pediu aos cidadãos para não saírem de casa, a não ser que seja estritamente necessário.O último ataque em Viena ocorreu em 1985, quando o grupo palestiniano Abu Nidal matou três pessoas e feriu 39 no aeroporto da cidade.