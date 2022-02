Ataque injustificado e lamentável. António Costa condena ação russa contra a Ucrânia

O primeiro-ministro António Costa condenou com veemência a ação militar russa em solo ucraniano desencadeada ao início da noite em várias partes do país. O chefe do governo português recorreu ao Twitter para deixar ainda uma mensagem de solidariedade para com o povo ucraniano.