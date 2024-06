Segundo as forças de Defesa de Israel, o local servia de base a uma unidade do Hamas e era onde também estavam centenas de deslocados.

Nas últimas 24 horas, ao longo de todo o enclave, 51 pessoas perderam a vida e perto de duzentas ficaram feridas.



De acordo com as autoridades de saúde palestinianas, desde o início do conflito morreram mais de 37 mil 700 civis.