Ataque israelita na Cisjordânia faz seis mortos

"Um bombardeamento da ocupação israelita contra um grupo de cidadãos matou seis pessoas em Jenin", afirmou o ministério da Autoridade Palestiniana (AP).

Desde o início da guerra entre Israel e o grupo islamita Hamas, mais de 300 palestinianos foram mortos pelo exército israelita e por ataques de colonos na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.

A guerra em curso, que completa hoje 14 semanas, começou quando o Hamas atacou Israel, provocando, segundo as autoridades israelitas, cerca de 1.200 mortos, além de ter sequestrado 240 pessoas, das quais mais de 120 ainda se encontram em cativeiro.

A retaliação israelita na Faixa de Gaza fez mais de 22 mil mortos e desencadeou uma crise humanitária grave devido ao colapso de hospitais, falta de medicamentos, alimentos, água e eletricidade, de acordo com as autoridades do enclave palestiniano.