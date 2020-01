Ataque `jihadista` perpetrado contra um mercado no Burkina Faso faz 39 mortos

O ataque de homens armados não identificados ocorreu em Silgadji, na região do Sahel (norte), no passado sábado, embora a informação só tenha sido divulgada no início desta semana.

"As operações de rastreio efetuadas na zona pelas forças de defesa e segurança permitem-nos constatar a morte de 39 dos nossos concidadãos neste ataque cobarde e bárbaro", afirmou o Governo num comunicado divulgado na terça-feira.

"O Governo gostaria de reafirmar a sua determinação para criar todas as condições possíveis para uma segurança efetiva dos habitantes das aldeias nas áreas alvo dos ataques dos grupos terroristas armados", acrescentou o executivo.

Os números contrastam com os divulgados na terça-feira pela comunicação social local, como o portal Infowakat, no qual fontes de forças de segurança referiram "pelo menos 50 civis mortos".

Segundo estas fontes, o departamento de Tongomayel, onde se localiza a aldeia atacada ficou sem comunicações porque os atacantes destruíram as infraestruturas da rede de comunicações para impedir que os habitantes avisassem as forças da ordem.

Este ataque foi mais mortal que o ataque de 22 de dezembro a um mercado em Nagraogo, no centro-norte de Burkina Faso, que matou 36 pessoas e feriu três, segundo o Governo, que declarou dois dias de luto nacional.