Ataque Manhattan: Trump culpa programa de vistos americano

01 Nov, 2017, 17:33 / atualizado em 01 Nov, 2017, 17:40 | Mundo

A crítica de Trump, feita através da rede social Twitter, como já vem sendo hábito, é a resposta ao ataque que causou oito mortos e 11 feridos em Manhattan, na terça-feira.



No tweet publicado hoje, Trump diz que o condutor da carrinha que investiu contra quem passava numa ciclovia no coração de Nova Iorque chegou aos Estados Unidos através do Programa de Lotaria de Vistos de Diversidade, “uma beleza do Chuck Schumer”, senador democrata do estado de Nova Iorque.



We are fighting hard for Merit Based immigration, no more Democrat Lottery Systems. We must get MUCH tougher (and smarter). @foxandfriends — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2017

Schumer responde a Trump

I’m calling on the President to immediately rescind his proposed cuts to this vital anti-terrorism funding. 3/3 — Chuck Schumer (@SenSchumer) November 1, 2017

Trump admite enviar suspeito para Guantánamo

Atacante “ligado” ao Estado Islâmico

Terror won’t beat New York because we get back up stronger every time. https://t.co/ExXJZc7Mc4 — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 1, 2017

Autoridades falam em “lobo solitário”

C/Lusa

“Estamos a lutar arduamente por uma imigração baseada no mérito, não queremos mais sistemas de lotaria democratas. Temos de nos tornar muito mais duros (e espertos)”, frisou Trump.O senador democrata Schumer respondeu a Trump, igualmente na rede social Twiter. “O Presidente Trump, em vez de politizar e dividir a América, o que sempre parece fazer em épocas de tragédia nacional, devia unir-nos", criticou, acrescentando: "O Presidente Trump devia focar-se na solução real - o financiamento do antiterrorismo, que ele propôs cortar no mais recente orçamento."Para além de Trump, nenhuma autoridade oficial referiu a ligação do atacante ao Programa de Lotaria de Vistos de Diversidade, noticiada pela estação ABC.O referido programa eletrónico seleciona aleatoriamente imigrantes de países com baixas taxas de migração para os Estados Unidos. Anualmente, cerca de 50 mil pessoas entram no país através do programa, que abre caminho à cidadania americana.O presidente dos Estados Unidos admite enviar o suspeito do ataque em Nova Iorque para Guantánamo.Em resposta a um jornalista, em conferência de imprensa após reunião com o Governo, Trump admitiu enviar o "animal” para a prisão da base militar dos Estados Unidos situada em Cuba. “Com certeza que vou considerar isso. Enviá-lo para Gitmo”, disse, usando o diminutivo atribuído à base que o anterior Presidente Barack Obama prometeu fechar, mas não o fez.Donald Trump diz que quer mudar o sistema de imigração e denuncia que o autor do atentado entrou no país com mais 23 pessoas suspeitas.Logo a seguir ao ataque de terça-feira, o Presidente dos Estados Unidos tinha anunciado o reforço do controlo das entradas de estrangeiros no país.O autor do ataque perpetrado na terça-feira em Manhattan “está ligado” ao autoproclamado Estado Islâmico e "radicalizou-se" nos Estados Unidos, divulgou o governador de Nova Iorque.Em declarações ao canal de televisão americano CNN, o governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, confirma as indicações que já tinham sido referidas por alguns órgãos de comunicação social, segundo os quais o atacante terá deixado uma mensagem, escrita em árabe, na qual manifestará aliança ao grupo terrorista.Segundo o jornal New York Times, a mensagem, juntamente com uma bandeira do autoproclamado Estado Islâmico, terá sido encontrada dentro da carrinha utilizada no ataque registado perto do memorial do World Trade Center, em Manhattan.Já foi confirmado é que o atacante tem autorização de residência permanente nos Estados Unidos, onde vive desde 2010.As autoridades americanas garantem que o ataque em Nova Iorque foi um acto terrorista de um "lobo solitário".A identidade do atacante não foi divulgada oficialmente pelas autoridades (que disseram simplesmente tratar-se de um homem de 29 anos), mas, segundo a comunicação social local, trata-se de Sayfullo Saipov, de 29 anos, natural do Uzbequistão. Com carta de condução da Flórida, tem residência em Nova Jérsia. Segundo o jornal New York Times, trabalhava como motorista da Uber e já estaria no radar da polícia americana.O ataque - o primeiro em Nova Iorque com registo de mortos desde os atentados contra o World Trade Center a 11 de setembro de 2001 – causou oito mortos, entre os quais seis estrangeiros (uma belga, cinco argentinos), e feriu onze pessoas (cinco das quais estrangeiras: três belgas, uma alemã e um argentino), que estão hospitalizadas, mas fora de perigo.