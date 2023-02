"Ataque massivo" com mísseis. Ucranianos voltam a ter extremo receio

. Os alvos desta ofensiva são sobretudo infraestruturas energéticas no leste e sul do país. Ataques que podem, em última instância,Cidades como Kharkiv e Zaporizhia foram das mais afetadas., naquele que terá sido o ataque mais violento desde o início da guerra.

Esta vaga de bombardeamentos acontece horas depois do périplo europeu do presidente Volodymyr Zelensky, em que o presidente ucraniano pediu mais ajuda, nomeadamente de meios aéreos e em que a União Europeia reforçou o apoio à Ucrânia e anunciou novas sanções à Rússia.







A equipa da RTP está em Borodyanka. “É incrível porque parece que estamos aqui como no dia em que aqui estivemos há quase um ano. Ou seja, há prédios que continuam com as fachadas completamente derrubadas. Há muitos prédios que não é possível sequer reconstruir, como os prédios que estão atrás de mim. São prédios onde as pessoas já não conseguem viver, dado o grau de destruição”, refere a enviada especial da RTP.



“Ainda há pouco vimos pessoas que viviam nestas casas e que chegam aqui, obviamente destroçadas, com uma dor no coração, porque viveram toda a vida nestes apartamentos e tiveram de sair daqui”, realça, falando de um sentimento geral “sombrio” numa cidade que, ao contrário de outras, não recuperou.







Os preços subiram, não há empregos e “as pessoas estão a viver aqui com uma grande mágoa e cheias de dificuldades”.