Ataque mata paramilitar no Irão no aniversário da morte de Mahsa Amini

Os meios de comunicação social locais, citados pela Associated Press, não indicaram o motivo do ataque de sábado, que ocorreu no aniversário da morte, sob custódia policial, de Mahsa Amini, de 22 anos, e da eclosão de protestos a nível nacional.

Não é ainda claro se o ataque estava relacionado com o aniversário.

A IRNA indicou que o ataque contra os membros do grupo paramilitar Basij ocorreu sábado ao final do dia na cidade de Nurabad, cerca de 630 quilómetros a sul da capital, Teerão.

Noutro incidente, um homem foi baleado e ferido pelas forças de segurança perto da cidade de Saqqez, na região curda ocidental do Irão.

Segundo a IRNA, o homem foi alvejado depois de ter entrado numa zona sujeita a restrições militares. O grupo de ativistas Hengaw Organization for Human Rights disse que se encontrava em estado crítico, enquanto a agência noticiosa Fars referiu que ele estava estável.

No dia do aniversário, as forças de segurança iranianas foram mobilizadas em grande escala em Teerão e nas zonas curdas, onde grupos de defesa dos direitos humanos afirmaram ter havido uma greve geral.

Amini morreu três dias depois de ter sido detida pela polícia da moralidade, alegadamente por violar as leis que obrigam as mulheres a cobrir o cabelo em público.

Embora as autoridades tenham afirmado que sofreu um ataque cardíaco, os apoiantes de Amini garantem que foi espancada pela polícia e morreu em consequência dos ferimentos.

As forças de segurança iranianas impuseram fortes restrições de acesso ao cemitério onde Amini está enterrada e onde, um dia após a sua morte, começou a onda de protestos cívicos.

Nas últimas semanas, as autoridades de Teerão intensificaram os avisos e as medidas repressivas, numa tentativa de evitarem que o primeiro aniversário da morte de Amini se convertesse em novas manifestações.

Apesar da visibilidade dos protestos e da atenção internacional, o movimento cívico ainda não conseguiu ameaçar os alicerces do regime teocrático liderado pelo `ayatollah` Ali Khamenei.

Os Estados Unidos, em coordenação com o Reino Unido, o Canadá e a Austrália, anunciaram na quinta-feira a imposição de sanções contra 25 cidadãos iranianos (membros das forças de segurança e dos guardas da revolução), três órgãos de informação (o canal Press TV e as agências Tasnim e Fars) e uma empresa "ligada à censura da internet" no país - todos relacionados com a repressão das manifestações cívicas.