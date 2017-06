Partilhar o artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro Imprimir o artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro Enviar por email o artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro Aumentar a fonte do artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro Diminuir a fonte do artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro Ouvir o artigo Ataque no Mali mata duas pessoas, cerca de 20 reféns foram libertados - ministro

Tópicos:

Al Qaida, Nord Sud, Radisson Blu,