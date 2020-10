Ataque nos Camarões vitimou alunos de uma escola

Um ataque a uma escola nos Camarões fez seis mortos e oito feridos. As vítimas são crianças. Um grupo de homens entrou na escola e disparou indiscriminadamente sobre os alunos. As suspeitas recaem sobre um grupo separatista que quer criar um estado anglófono independente no oeste do país.