Ataque num bar mexicano faz 23 mortos e 13 feridos

Um incêndio no bar noturno “El Caballo Branco Table Dance”, na cidade portuária de Coatzacoalcos, no sul do México, começou a deflagrar por volta da meia-noite desta terça-feira.







Os responsáveis pelo ataque entraram no estabelecimento, situado numa rua comercial muito movimentada, e atiraram “cocktails molotov” - engenhos explosivos de fabrico artesanal - para dentro do bar.







Oito mulheres e 15 homens perderam a vida nas chamas, enquanto outras 13 pessoas ficaram gravemente feridas.





Bar El Caballo Blanco após o ataque - Jornal mexicano Milenio



Así como en Minatitlán dimos con los responsables, el artero crimen de hace unos momentos en Coatzacoalcos no quedará impune. En Veracruz no se toleran ya a los grupos delictivos. #GuardiaNacional, SEDENA, SEMAR, Policía Federal y @SP_Veracruz están tras los transgresores. — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) 28 de agosto de 2019

Fiscalía realiza las primeras investigaciones y se coordina con autoridades para el esclarecimiento de los hechos por incidente en bar de Coatzacoalcos



* @FGE_Veracruz condena de forma enérgica los lamentables acontecimientos ocurridos en el sur de Veracruz pic.twitter.com/fR5471xru5 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) 28 de agosto de 2019

De acordo com as autoridades locais, o fogo no clube noturno foi "um ataque criminoso" incitado por uma disputa entre os gangues locais.“Em Veracruz, os gangues criminosos não são mais tolerados”, escreveu o Governador do Estado de Veracruz, Cuitláhuac García, noA imprensa local avança ainda que algumas testemunhas chegaram a ouvir disparos dentro do bar. Cuitláhuac García já garantiu que “”.As autoridades locais já iniciaram uma investigação para apurar os autores do ataque.“A Procuradoria realiza as primeiras investigações e coordena-se com as autoridades para esclarecer os fatos do incidente num bar em Coatzacoalcos”, lê-se numda Procuradoria-Geral do Estado de Veracruz.", revelou ainda essa publicação.