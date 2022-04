Ataque rebelde deixa onze soldados mortos e 19 feridos na Nigéria

"Os bandidos entraram em confronto com os soldados durante cerca de duas horas. Eles mataram 11 homens, 19 soldados ficaram feridos e três veículos foram queimados", disse um porta-voz militar ao jornal local `Vanguard`.

O Exército indicou que os rebeldes atacaram uma base militar em Polewire, ao longo da autoestrada entre Kaduna e Birnin, na cidade de Birnin Gwari, segundo o jornal nigeriano `Premium Times`.

O ataque, em que os assaltantes usaram lança-granadas e outras armas, ocorreu às 16:45 (15:45 em Lisboa). O Exército disse que reforços foram enviados de outra base, em Gwaska, por volta das 21:15 (20:15 em Lisboa).

Os ataques na Nigéria, anteriormente focados no nordeste do país -- onde operam o Boko Haram e o Estado Islâmico na África Ocidental -- espalharam-se nos últimos meses para outras áreas do norte e noroeste do país.

Desde há anos que numerosos sequestros ocorrem na autoestrada que liga Abuja e Kaduna, principal via com destino a Kano, segunda cidade do país e importante entreposto comercial no Sahel.

Face a esta insegurança crescente, numerosos viajantes preferem apanhar o comboio ou o avião, mais caros, mas considerados mais seguros.

Em 28 de março, pelo menos oito pessoas foram mortas e 168 raptadas, num ataque em que homens armados fizeram explodir uma bomba sobre a linha e abriram fogo contra o comboio que ligava a capital, Abuja, a Kaduna.