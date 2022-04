Ataque russo a Odessa atinge logística do exército ucraniano

Foram vários mísseis que atingiram Odessa - não se sabe ao certo quantos. Atingiram depósitos de combustível junto ao porto e uma refinaria. Do lado ucraniano, diz-se que dois mísseis foram abatidos por defesas antiaéreas, mas mesmo esses causaram alguma destruição.